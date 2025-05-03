Şeyh Naim Kasım, Hizbullah’ın yurtiçi ve bölgesel düzeydeki programlarını açıkladı

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan merkezli “İktidar” dergisine verdiği röportajda, Hizbullah’ın Lübnan içinde güçlü ve etkili bir hareket olduğunu, Emel Hareketi ve diğer müttefikleri ile temsilcileri aracılığıyla işbirliği içinde faaliyetlerine devam ettiğini ve ulusal bir çalışma programı temelinde Lübnan’ın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumayı hedeflediğini vurguladı.

Şeyh Naim Kasım, Lübnan’daki çeşitli akımlar, partiler ve mezheplerden olan ortakları ve müttefikleriyle ülkenin ekonomik kalkınması, Siyonist rejimin saldırıları sonucu oluşan yıkımların yeniden inşası, mevduat sahiplerinin paralarının geri iadesi, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin inşası için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Şeyh Naim Kasım, “Direniş projesiyle hareketin karşı karşıya bulunduğu zorluklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Her türlü işgali, mültecilerin yerleştirilmesini ve Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini reddediyoruz. Bölgemiz ABD’nin emperyalizmi ile Siyonist rejim tarafından hedef alınmaktadır” dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri, Siyonist rejim ile Arap rejimleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin amacının özellikle Filistin davasını ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.