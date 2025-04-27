Şeyh Naim Kasım; Hizbullah’ın yeni lideri ve düşünsel yol haritası

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın yazıları ve siyasi, mücadeleci ve kültürel faaliyetlerine bakmak, onun gelecekte Hizbullah yönetimindeki önceliklerini anlamamıza yardımcı olabilir.

Şeyh Naim Kasım, Lübnan Hizbullahı’nın genel sekreteri olarak, Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiuddin’in şehit düşmesinin ardından ve Siyonist rejimle savaşın zorlu koşullarında bu görevi üstlendi. Kasım, 1953 yılında Lübnan’ın güneyindeki Kefrfile bölgesinde doğdu. Evli ve altı çocuk babasıdır.

Bu yazıda, Şeyh Naim Kasım’ın kişisel web sitesinde yayınlanan biyografisine dayanarak, onun düşünsel ve kültürel temellerinin bazı yönlerini incelemeye çalışacağız. Çünkü bu temeller, Hizbullah’ın gelecekteki yol haritası ve faaliyetleri üzerinde etkili olacaktır.

1. Şeyh Naim Kasım’ın eğitim ve dini çalışmaları

Şeyh Naim Kasım, Lübnan’daki önde gelen din alimlerinin yanında ileri düzey dini eğitim aldı ve aynı zamanda Lübnan Üniversitesi’nde akademik eğitimine devam etti. Lübnan Üniversitesi’nden Kimya alanında yüksek lisans diploması aldı ve dini eğitimde de “dış dersler” seviyesine kadar ilerledi.

Henüz 18 yaşındayken camilerde çocuklar ve gençler için eğitim kursları düzenleyerek kültürel ve tanıtım faaliyetlerine başladı. Ayrıca Lübnan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Fransızca olarak kimya dersleri verdi.

2. Direnişin başlangıcından Hizbullah’a

Şeyh Naim Kasım, 1974 yılında İmam Musa Sadr tarafından kurulan Mazlumlar Hareketi’ne katıldı ve İmam Musa Sadr’ın Lübnan’ın farklı bölgelerinde İslami komite liderleriyle yaptığı toplantılarda yer aldı. Hareket içerisinde kültürel işlerden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı ve İmam Musa Sadr’ın kaybolmasının ardından Emel Hareketi’nin liderlik sekreteryasında görev aldı.

Ağır sorumluluklara rağmen, halka açık vaazlarına düzenli olarak devam etti. Özellikle Beyrut’un Musaytibe bölgesindeki bir camide haftalık derslerine on yıl boyunca devam etti. Ayrıca başka camilerde de düzenli eğitimler verdi.

1977 yılında Lübnan Dini ve İslami Cemiyetinin kuruluşunda da yer aldı. Bu cemiyet, resmi ve özel okullarda İslam eğitimini teşvik etmek amacıyla kurulmuştu. Bu çerçevede her okula bir eğitimci gönderiliyor, haftalık olarak öğrencilere dini eğitim veriliyordu. Bu cemiyette 500’den fazla okulda 300’den fazla eğitmen görev yaptı.

3. İslami Devrim ve İran ile bağlantılar

İran’daki İslam Devrimi’nin zaferinden sonra Şeyh Naim Kasım, İmam Humeyni’nin liderliğine özel bir ilgi gösterdi ve İran İslam Devrimi’ni destekleyen İslami Komitelerde aktif olarak yer aldı. Devrimle ilgili medya kampanyaları, seminerler ve toplantılar düzenledi.

4. Hizbullah’taki görevleri

1982’de Hizbullah’ın kuruluşunda da önemli bir rol üstlendi ve üç dönem boyunca Hizbullah’ın liderlik konseyi üyesi oldu.

Hizbullah’ın ilk yıllarında Beyrut’taki eğitim faaliyetlerinden sorumluydu. Daha sonra İcra Konseyi Başkan Yardımcılığı ve ardından İcra Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1992 yılında Seyyid Abbas Musevi’nin şehadetinden sonra, Seyyid Hasan Nasrallah’ın yardımcısı olarak atandı.

5. Siyonist rejime karşı mücadeledeki rolü

Tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, Siyonist rejimle mücadele, Şeyh Naim Kasım’ın siyasi ve parti faaliyetlerinin öncelikleri arasında yer aldı. 1993 Temmuz Savaşı, 1996 Ekim Savaşı, 2000 yılında Lübnan’ın kurtuluşu, 2006’daki İsrail’in Lübnan saldırısı ve 2017’de tekfirci teröristlere karşı savaş gibi birçok önemli savaşta Hizbullah yönetiminde aktif rol oynadı. 2006 yılında, Şeyh Naim Kasım’ın bir oğlu İsrail’e karşı cephede ağır şekilde yaralandı.

6. Eserleri

Şeyh Naim Kasım’ın en önemli eseri “Hizbullah” kitabıdır. Bu kitap Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca, Endonezce, Türkçe ve Urduca olmak üzere yedi dile çevrildi ve onuncu baskısına ulaştı. Bu kitapta, Hizbullah’ın hedefleri, tarihi ve siyasi bakış açısını detaylı bir şekilde anlatıyor.

Ayrıca “İmam Humeyni: Özgünlük ve Yenilik Arasında” adlı kitabında, İmam Humeyni’nin siyasi İslam liderliğini benimsemiş ve onun yenilikçi yaklaşımlarını açıklamıştır.

İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamenei hakkında da “Yenilikçi Lider” adlı kitabı kaleme almıştır. Bu kitapta, İslam dünyasına yönelik yenilikçi yaklaşımı ve İran’da akılcı liderlik tecrübesini anlatmaktadır.

7. Seyyid Hasan Nasrallah ile yakın işbirliği

Şeyh Naim Kasım, Seyyid Hasan Nasrallah ile 35 yılı aşkın süredir doğrudan ilişki içerisindeydi. Ortak faaliyetleri, sürekli görüşmeleri ve birlikte yürüttükleri direniş çalışmaları, siyasi tutum ve yaklaşımlarının uyumlu hale gelmesini sağladı.

Şeyh Naim Kasım, İran’da Dünya Ehlibeyt Kurultayı, Mezhepler Arası Yakınlaşma Kurultayı, İslam Birliği Konferansları ve Dünya Kudüs Günü gibi birçok bilimsel ve kültürel konferansa da katılmıştır.