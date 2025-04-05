İran'dan nükleer bilimde 100’den fazla başarı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, kurumun 1403 yılı (2024-2025) boyunca 100’den fazla bilimsel, teknolojik ve endüstriyel başarı elde ettiğini duyurdu.

İslami, 9 Nisan 2025'te bu başarıların üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacağını açıkladı.

İranlı yetkili özellikle yakıt döngüsüne ilişkin madencilik faaliyetlerinde iki kat artış yaşandığını söyledi.

Radyofarmasötik alanındaki çalışmalar da hız kesmeden devam ettiğini belirten İslami "Yeni nesil tanı ve tedavi amaçlı radyoilaçlar geliştirildi ve bunların yakında kamuoyuyla paylaşılack" ifadelerini kullandı.

Plazma, lazer ve kuantum teknolojileri alanında da önemli adımlar atıldığını kaydeden İslami, Kurumun, kuantum iletişim, kuantum bilgisayarlar ve kuantum sensörler gibi stratejik teknolojilerde önemli ilerlemeler kaydettiğini aktardı.

İslami, bu gelişmelerin Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin güçlü desteğiyle mümkün olduğunu belirterek, önümüzdeki yılda da bu ilerlemenin devam edeceğini ifade etti.