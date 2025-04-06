Malezya’dan Fransa’ya 'İran' tepkisi: “Savaş tehdidi kabul edilemez”

Malezya İslami Kuruluşlar Danışma Konseyi (MAPIM), Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun İran’a yönelik savaş tehdidini içeren açıklamasını sert bir dille kınadı. Konsey, söz konusu açıklamaların Orta Doğu’yu yeni ve yıkıcı bir çatışmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.

MAPIM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barrot’nun “İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereler başarısız olursa, askeri çatışma kaçınılmaz olur” şeklindeki sözlerinin bağımsız bir ülkeye yönelik açık bir tehdit olduğu ve emperyalist eğilimlerin yansıması olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

• Diplomasiye Dönülmeli: Fransa’nın askeri tehditler yerine barışçıl müzakereleri teşvik etmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Batılı güçlerin Ortadoğu’daki geçmiş müdahalelerinin bölgeye yalnızca acı ve yıkım getirdiği hatırlatıldı.

• Nükleer Konularda Çifte Standart: İran’ın nükleer programı hedef alınırken, İsrail’in nükleer silahlarına sessiz kalınmasının Batı’nın ikiyüzlü yaklaşımını ortaya koyduğu ifade edildi. MAPIM, İsrail’in de aynı denetim ve sorumluluklara tabi tutulmasını talep etti.

• Yasadışı Müdahalelere Karşı Direniş: İslam dünyasının, dış müdahaleler yoluyla İslam ülkelerinin egemenliğini zayıflatmaya çalışan her türlü girişimi reddetmesi gerektiği belirtildi.

• Batı’nın Hesap Vermesi Gerekiyor: Açıklamada, Fransa’nın açıklamalarının barışa değil savaşa hizmet ettiği ve geçmişteki yıkıcı müdahalelerin tekrarlanmaması gerektiği vurgulandı.

MAPIM, uluslararası toplumu ve özellikle İslam ülkelerini, Fransa’nın bu “pervasız tehdidine” karşı net ve kararlı bir tutum almaya çağırdı. Açıklamada, “Nükleer kaygılar bahanesiyle yeni bir savaş çıkarılmasına asla izin verilmemelidir” denildi.