  1. İran
25 Mar 2025 20:05

İran yeni ''Füze Kenti''ni tanıtacak (+Video)

İran yeni ''Füze Kenti''ni tanıtacak (+Video)

Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu akşam yeni ''Füze Kenti''ni tanıtacak.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu akşam yeni  ''Füze Kenti''ni tanıtacak.

News ID 1925533

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