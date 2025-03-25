https://tr.mehrnews.com/news/1925533/ 25 Mar 2025 20:05 News ID 1925533 İran İran 25 Mar 2025 20:05 İran yeni ''Füze Kenti''ni tanıtacak (+Video) Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu akşam yeni ''Füze Kenti''ni tanıtacak. Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu akşam yeni ''Füze Kenti''ni tanıtacak. News ID 1925533 کپی شد İlgili haberler Devrim Muhafızları Donanması'na yeni savaş gemisi eklendi ABD itiraf etti: İran nükleer silah peşinde değil İran Devrim Muhafızları'nın yeni ''Füze Kenti'' tanıtıldı (+Video) Füze kentleri Devrim Muhafızları’nın gücünün küçük bir parçası İran'ın yeni yeraltı "Füze Kenti" tanıtıldı (+video) İran'ın yeni yeraltı "Füze Kenti" tanıtılacak Ekler Devrim Muhafızları Ordusu İran füze kenti İran Devrim Muhafızları İlerleme Hikayesi
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