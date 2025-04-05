İran’ın ilk kömürlü santrali 4 yıla hazır

İran’ın ilk kömürle çalışan termik santrali olan Tebes Termik Santrali’nin 3.5 ila 4 yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

İran Termik Elektrik Üretim Şirketi’nin buhar türbini projeleri sorumlusu Bihnam Haefi Nijad, projenin mevcut altyapılarının tamamlanmış olmasının inşaat sürecini kısaltacağını belirtti.

Haefi Nijad, normal şartlar altında bu tip buhar santrallerinin ilk ünitesinin inşaat süresinin yaklaşık 4 ila 5 yıl sürdüğünü söyledi. Ancak Tabas projesinde önceden tamamlanmış altyapılar sayesinde bu sürenin 3.5 yıla kadar düşebileceğini ifade etti.

Proje kapsamında her biri 325 megavat kapasiteye sahip iki buhar ünitesi bulunuyor. Eğer tüm aşamalar planlandığı gibi ilerlerse, ilk ünitenin 1408 yılına kadar (2029-2030) devreye alınması hedefleniyor.