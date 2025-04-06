Grossi: İran’ın nükleer silahı yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Arjantin’in La Nacion kanalına verdiği röportajda İran’ın nükleer silaha sahip olmadığını açıkça ifade etti.

“Kimseyi yanıltmamak adına tekrar ediyorum; İran’ın nükleer silahı yok,” diyen Grossi, Tahran’ın halihazırda nükleer bomba üretmek için gerekli bazı unsurlara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İran’ın yeterli seviyede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve bunun potansiyel olarak 6 ila 7 nükleer silah üretimi için yeterli olabileceğini belirten Grossi, bu materyallerin bir silaha dönüştürülmesi için daha birçok teknik unsur gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerde İran’a yönelik tehditlerine de değinen Grossi, “Trump, İran’a yönelik bir mektup gönderdi ve açık açık bu ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Bu tehditler gerçektir. Aynı zamanda yeni bir anlaşmaya varmak için iki aylık bir süre tanıdığını söyledi,” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmeye de değinen Grossi, “İran’a Nisan ayı içinde bir ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Bu ziyaret, ajansla İran arasındaki şeffaflık konularını netleştirmek ve olası bir çatışmanın önüne geçmek adına kritik öneme sahip,” ifadelerini kullandı.

Aynı röportajda Ukrayna’daki savaş, nükleer silahların yayılması ve Çin’in nükleer enerji yatırımları da gündeme geldi. Grossi, Çin’in şu anda 26 nükleer reaktör inşa ettiğini ve halihazırda 30’dan fazla aktif reaktöre sahip olduğunu ifade etti. Ancak ülkenin enerji ihtiyacının sadece %3-4’lük kısmının nükleer enerjiden karşılandığını da ekledi.

Çin’in küresel bir aktör olarak nükleer alanda daha fazla silah üretmeye devam ettiğini belirten Grossi, dünyadaki en büyük nükleer cephaneliğe sahip ülkelerin sırasıyla ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, muhtemelen İsrail ve Kuzey Kore olduğunu söyledi.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Grossi, Zaporijya nükleer santraline yönelik tehditleri ele aldıklarını belirtti. Grossi, Putin’in santralin konumunu kağıda çizerek bombalamaların Ukrayna tarafından yapıldığını iddia ettiğini aktardı.

Grossi’nin açıklamaları, küresel güvenlik gündeminin merkezinde yer alan nükleer silahlar konusundaki endişelerin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.