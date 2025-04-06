İranlı Komutan, Trump’ın mektubuna verilen yanıtın ayrıntılarını paylaştı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Trump’ın İslam Devrimi Lideri’ne bir mektup gönderdiğini ve bu mektuba, Devrim Lideri’nin talimatları ve öngörüleri doğrultusunda gereken yanıtın verildiğini belirtti.

Tümgeneral Bakıri, bu mektuba İran tarafından verilen yanıtın içeriğinin ayrıntıları hakkında yaptığı açıklamasında, İran’ın nükleer silah peşinde koşmadığını ve yalnızca halkının ihtiyaçlarına yönelik nükleer faaliyet yürüttüğünü vurguladı.

Doğrudan müzakereye kapalı olduklarını ancak dolaylı müzakerelere açık olduklarını belirten Tümgeneral Bakıri, İran’ın diplomasi yolunu tamamen kapatmadığını, karşı tarafın samimi olması durumunda görüşmelerin mümkün olabileceğini söyledi.

Tümgeneral Bakıri, ABD’nin önceki anlaşmalarda güvenilmez ve verdiği sözleri tutmayan taraf olduğunu belirterek, İran’ın bu nedenle ABD’ye güven duymadığını ifade etti.

Tümgeneral Bakıri, İran’ın savaş yanlısı olmadığını ancak baskı ve zorbalığa karşı boyun eğmeyeceğini ve kararlılıkla direneceğini vurguladı.

İran’ın herhangi bir saldırıya karşı vereceği cevabın sert ve telafisi mümkün olmayacağını açıklayan Tümgeneral Bakıri, ülkesinin hava savunma sistemleri, füze, İHA ve seyir füzesi kapasitesinin geçmiş operasyonlarla kıyaslanamayacak derecede ilerlediğini dile getirdi.