Erakçi, Türkiye'nin yapıcı tutumunu takdir etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erakçi ve Fidan'ın yaptığı telefon görüşmesinin detayları belli oldu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Umman'ın başkenti Maskat’ta yürütülen İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler süreci hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, söz konusu görüşmelere ilişkin Türkiye’nin yapıcı tutumunu takdir ederek, İran’ın bu konudaki temel yaklaşımlarını Türk mevkidaşına aktardı.

Hakan Fidan ise, görüşmeleri memnuniyetle karşılayarak, Türkiye'nin bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.