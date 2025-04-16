İran’dan ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD’nin Yemen’in bazı bölgelerine yönelik süregelen ve Yemenli sivillerin şehit olmasına, yaralanmasına ve halkın evleri ile ülkenin altyapısının tahrip edilmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle kınadı.

ABD'nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını yasa dışı ve uluslararası hukukun temel ilkeleri ile kurallarının açık ihlali olarak nitelendiren Bekayi, bu tür saldırıların, sadece siyonist rejimi Filistin’deki soykırımı sürdürme konusunda daha da küstahlaştıracağını ve bölgedeki güvensizliği artıracağını vurguladı.

ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarını ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün ihlalini, uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit olarak tanımlayan Bakayi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sessizliğine ve eylemsizliğine son verilmesi çağrısında bulundu.

Bekayi ayrıca, İslam ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, hukuk ihlalleri ile barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı kapsamlı ve etkili bir şekilde harekete geçerek Yemen’e yönelik saldırıların kınanması gerektiğini belirtti.