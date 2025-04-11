Yemen’den ABD uçak gemisi Harry Truman'a saldırı

El Masira’ya göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, ABD’ye ait "USS Harry Truman" uçak gemisi ile ona eşlik eden savaş gemilerinin Kızıldeniz'in kuzeyinde füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Yahya Seri yayımladığı görüntülü açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son saatlerde düzenlenen ortak bir askeri operasyonla, düşmana ait Harry Truman uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri Kızıldeniz’in kuzeyinde hedef alındı. Bu saldırı, birden fazla seyir füzesi ve İHA ile gerçekleştirildi.”

Açıklamada ayrıca, “Bu ortak operasyon, ABD’nin ülkemize yönelik saldırganlığına ve halkımıza karşı işlediği suçlara yanıt olarak gerçekleştirildi. Savunma operasyonlarımızı sürdürerek, düşmanın Yemen’in askeri kapasitesini etkileyemediğini vurguluyoruz.” ifadesi kullanıldı.