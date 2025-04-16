Amerikan savaş uçakları Yemen'i 22 kez bombaladı

Sputnik'in haberine göre, Yemenli bir kaynak, Amerikan savaş uçaklarının Saada'daki Al Salim bölgesinde bulunan Al-Sahlayn köyünü en az 10 kez bombaladığını belirtti.

Ayrıca, Saada'nın doğusuna üç saldırı, El-Bayda'nın batısındaki Al-Zahir bölgesine üç saldırı, El-Bayda'nın kuzeyindeki Al-Jarf bölgesine iki saldırı ve San'a'nın kuzeyine dört saldırı daha düzenlendi.

ABD ve İngiltere, Siyonist rejimi desteklemek amacıyla 15 Mart 2025'ten itibaren Yemen'e yönelik hava saldırıları başlatmış ve bu ülkenin yerleşim bölgeleri ile sivil hedeflerini vurmuştur.

Bu saldırılara rağmen, Yemen silahlı kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistin direnişini ve halkını destekleme operasyonlarına devam etmektedir.