Yemen'den Suudi Arabistan'a uyarı: Sert darbeler indiririz

Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi al Uzzi Racih, Suudi Arabistan'ın Yemen halkını kuşatma amacıyla Amerikan savaş gemilerinin harekete geçmesi için milyarlarca dolar ödediğini vurguladı.

Al Uzzi Racih, Amerikan, Siyonist ve İngiliz düşmanları kötü bir durumdayken Suudi Arabistan’ın Yemen’i kuşatmak için tüm çabasını ortaya koyduğunu belirtti.

Racih ayrıca, Suudi Arabistan veya diğer ülkelerin Amerikan düşmanına yardım etmek amacıyla yapacağı her türlü müdahalenin Yemen tarafından sert darbelerle karşılık bulacağını ifade etti.