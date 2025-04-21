Suudi gazete: Riyad Tahran ile ilişkileri geliştirme kararı aldı

Suudi Arabistan merkezli El Riyad gazetesi, Ortadoğu'da hızlı jeopolitik gelişmeler yaşanırken, Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti'nin güveni yeniden inşa etmek ve ikili işbirliğini genişletmek amacıyla ilişkilerini geliştirme yönünde sağlam adımlar attığını bildirdi.

Gazetede yayınlanan yazıda, iki ülke arasındaki ilk ciddi işbirliğinin, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" operasyonu ve Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a yönelik açtığı savaşın ardından oluştuğu kaydedildi.

Yazıda, ''Bu gelişmeler Arap ülkelerinin ulusal güvenliklerini etkilerken, Tahran ile Riyad arasında yeni görüşmelerin başlamasının da önünü açtı.'' denildi.

Bölgedeki krizlere rağmen İran ve Suudi Arabistan'ın ortak işbirliğiyle güven inşa etme sürecine girdiği kaydedilen yazıda, ''Suudi Arabistan, İran İslam Cumhuriyeti ile sıkı ilişkiler kurma yönünde sağlam adımlar attı.'' ifadesi kullanıldı.

Yazıda, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın İran temaslarıyla ilgili olarak, ''Bu ziyaret ekonomik, siyasi, güvenlik ve özellikle güvenlik alanında işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayabilir.'' ifadesine yer verildi.

El Riyad gazetesi, bu olumlu gelişmelerin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahı sağlama yönündeki çabalarının meyveleri arasında yer aldığını savundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran ziyareti çerçevesinde İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkileri, işbirliği fırsatlarını ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

Prens Halid bin Selman, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ayetullah Hamanei ile görüştüğünü ve kendisine İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz'in yazılı bir mesajını ilettiğini belirterek, İslam Devrimi Lideri ile ortak ilgi alanlarına giren konuları ele aldıklarını ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini söyledi.

Ziyareti değerlendiren siyasi çevrelere göre Prens Halid bin Selman'ın ziyareti, her iki ülkeyi de ilgilendiren boyutları olan bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ortasında gerçekleşiyor.