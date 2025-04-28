Pezeşkiyan: İran ve Azerbaycan bölgede barışı, huzuru ve güvenliği tesis edebilirler

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Birlikte kendi sorunlarımızı çözebiliriz. Komşu ülkelerle ve bölgeyle, Avrupa ülkelerinden daha iyi ilişkiler kurabiliriz. Doğu ve batı, kuzey ve güney koridorlarını birlikte kurabiliriz." dedi.

Pezeşkiyan: Kendimi Tebriz’deki, Erdebil’deki gibi hissediyorum

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı basın toplantısında Bakü’de fazla kalamayacağını ve İran’daki trajik olay nedeniyle geri dönmesi gerektiğini belirterek, “Yakın gelecekte tekrar geleceğim.” dedi.

Azerbaycan’da kendini yabancı hissetmediğini ifade eden Pezeşkiyan “Kendimi Erdebil’deki, Tebriz’deki gibi hissediyorum. İnşallah, ilişkilerimiz ekonomi, siyaset, askeri ve diğer alanlarda gelişecektir.” şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan, “Azerbaycan ile çok fazla ortak noktamız var. Hiçbir şekilde bazı kişilerin ilişkilerimizi bozmasına ve aramızda ayrılık yaratmasına izin vermeyeceğiz.” ifadesinde bulundu.

Pezeşkiyan ayrıca "İran ve Azerbaycan, işbirliği yaparak ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve çıkarlarına karşılıklı saygı göstererek bölgede barışı, huzuru ve güvenliği tesis edebilirler. İslam ülkeleri ve bölgedeki komşuları el ele verirlerse, bugün Avrupa'da gördüğümüzden çok daha başarılı bir model ortaya koyabilirler" dedi.

Pezeşkiyan sözlerinin devamında "Ulaşım ve finans ağlarını birbirine bağlayabilir, ticareti genişletebilir, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarını daha aktif hale getirebilir, yatırım ve üretim için ortak zemin sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki derin başlara değinen Pezeşkiyan "Bu derin bağlar, aramızda ayrılık yaratma çabalarının önünde bir engeldir. Azerbaycan Sayın Cumhurbaşkanı'nda gördüğüm kararlılık ve irade ile İran'ın da bu konuda var olan kararlılığı göz önüne alındığında, mevcut ve bundan sonra yapılacak tüm anlaşmaların ciddiyetle takip edilip uygulanacağından eminim" diye konuştu.

Aliyev ise şu açıklamalarda bulundu:

“Bu karşılıklı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Birçok farklı konuda çok faydalı bir fikir alışverişi yaptık. Her iki ülke de ilişkilerin gelişmesi için çaba göstermelidir.

İki ülke arasında önemli belgeler imzalandı ve bu belgeler, iki ülkenin karşılıklı ilişkileri geliştirme yönündeki çabalarını göstermektedir.

İran’ın üst düzey yetkilileri Azerbaycan’a geldi ve farklı alanlarda önemli belgeler imzalandı.”