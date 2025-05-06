Umman: Yemen'deki Ensarullah ile ABD arasında arabuluculuk yaptık

El Cezire'nin haberine göre, ABD'nin Siyonist rejimi kayıtsız şartsız destekleme kararlılığı ve bu nedenle Yemen'de yoğun bir bombalama süreci başlatmasına rağmen, Ensarullah hareketinin Siyonist düşmana ve Amerikalılara indirdiği darbeler, Washington'ı Yemen halkına karşı işlediği suçlara son vermenin bir yolunu aramaya yöneltti.

Buna göre Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Yemen Ensarullah Hareketi arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Umman'dan yapılan açıklamada, "Son dönemde ABD ve Yemen'deki ilgili makamlarla görüşmeler ve temaslar yürütülüyor." denildi.

Açıklamanın devamında şü ifadelere yer verildi:

"Bu çabalar, nihayetinde iki taraf arasında ateşkes anlaşmasına varılmasıyla sonuçlandı.

Bundan sonra tarafların birbirlerini hedef almayacağı, Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı'nda Amerikan gemilerinin de yer alacağı vurgulandı. Bu, seyrüsefer serbestisi ve uluslararası ticaretin sorunsuz akışını garanti altına alacaktır."

Yemen'deki Ensarullah Hareketi ise henüz bu anlaşmayı doğrulamadı.