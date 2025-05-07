İran'dan Pezeşkiyan-Trump görüşmesine yalanlama

Press TV'ye konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşeceğine yönelik iddiaları yalanladı.
Bekayi, İran-ABD görüşmelerinin durumu hakkında medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.
Pezeşkiyan ile Trump'ın Riyad kentinde bir araya geleceği iddia edilmişti.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.
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