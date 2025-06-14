  1. Azerbaycan
14 Haz 2025 11:41

Azerbaycan, İsrail adına casusuluk yapıldığı iddialarını yalanladı

Azerbaycan, İsrail adına casusuluk yapıldığı iddialarını yalanladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bakü, etnik Azerbaycanlıların casus olarak işe alınıp İran'da Siyonist rejim için kullanıldığı iddiasını kesin bir dille reddediyor." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bakü, etnik Azerbaycanlıların casus olarak işe alınıp İran'da Siyonist rejim için kullanıldığı iddiasını kesin bir dille reddediyor." dedi.

"Hekmat Hacıyev" şöyle devam etti: "Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında son zamanlarda Azerbaycan'ın etnik Azerbaycanlıları casus olarak işe alıp İsrail adına İran'a gönderdiği yönünde tamamen asılsız ve uydurma iddialar yayınlanıyor."

Haciyev iddiaların asılsız ve temelsiz olduğunu, bunların gerçekle tamamen çeliştiğini ve yanlış bilgi yaymanın bir örneği olduğunu söyledi.

Bakü hükümet yetkilisi ayrıca "Bu sahte haberleri ve temelsiz suçlamaları kesinlikle reddediyoruz."ifadesini kullandı.

News ID 1927748

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