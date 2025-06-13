  1. Azerbaycan
13 Haz 2025 12:13

Azerbaycan’dan itidal çağrısı

Azerbaycan’dan itidal çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği askeri saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirerek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği askeri saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Açıklamada, "Tarafları mevcut görüş ayrılıklarını yalnızca uluslararası hukukun norm ve prensiplerine uygun olarak, diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz.

Sivil halkın ve tesislerin güvenliğinin sağlanmasının önemini özellikle vurguluyoruz.

Ortadoğu'da durumun daha da gerginleşmesinin önüne geçmek amacıyla diplomatik yollarla temasların ve ilgili uluslararası mekanizmalar çerçevesinde çabaların sürdürülmesi önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
 

News ID 1927691

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