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2 Ağu 2025 07:55

İran ve Pakistan dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İran ve Pakistan dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İran ve Pakistan dışişleri bakanları, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ziyareti öncesinde ikili ilişkilerin son durumunu telefon görüşmesinde ele aldılar.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Pakistan’a yapacağı ziyaret öncesinde, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bir telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirdiler ve Cumhurbaşkanının İslamabad ziyareti kapsamında gündemdeki programları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Bu telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik ve ticari ilişkilerin kolaylaştırılması yolları da ele alındı.

News ID 1929114

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