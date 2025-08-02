İran'dan bazı batılı ülkelerin suçlamalarına tepki

İran’ın Danimarka Büyükelçiliği, muhaliflere, gazetecilere veya yetkililere yönelik yurt dışı operasyonlara karıştığı iddialarını tamamen reddetti. Büyükelçilik, bu suçlamaların herhangi bir somut delile dayanmadığını ve İran’ı karalama amaçlı organize bir kampanyanın parçası olduğunu vurguladı.

Kopenhag’daki İran Büyükelçiliği, yayınladığı yazılı bir açıklamada, İran’ın uluslararası hukuka her zaman bağlı kaldığını ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine sadık olduğunu vurguladı. Açıklamada, bazı Batılı ülkelerin ise uzun süredir terörist ve suç örgütlerine kucak açtığı ifade edildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“2018 yılında Ahvaz’da gerçekleşen terör saldırısını açıkça üstlenen ASMLA adlı terör örgütü Danimarka’da faaliyet göstermektedir. Buna rağmen, Danimarka makamları İran’la bu örgüt hakkında tam yargı işbirliği yapmaktan hâlâ kaçınmaktadır. Ayrıca, Arnavutluk da Halkın Mücahitleri Örgütü’nün güvenli üssüne dönüşmüştür. Bu örgüt, binlerce İran vatandaşının katledilmesinden sorumludur ve bazı Batılı hükümetlerin desteğiyle İran’a karşı sabotaj ve hedefli propaganda faaliyetleri yürütmektedir.”

Açıklamanın devamında, bu terörist grupların Avrupa topraklarında serbestçe faaliyet göstermesine izin verilmesinin, bazı devletlerin çifte standart politikalarını ve şiddet yanlısı ağlarla olan açık işbirliğini gösterdiği vurgulandı. İran’ın terörle mücadelede büyük bedeller ödediği ve buna rağmen asılsız suçlamalara maruz kaldığı ifade edildi.

Büyükelçilik açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin Kopenhag Büyükelçiliği, terör örgütlerine karşı ciddi önlemler alınmasını ve bu gruplara yönelik açık ya da gizli desteğin derhal durdurulmasını bir kez daha talep etmektedir. Tüm taraflardan beklentimiz, siyasi ithamlarda bulunmak yerine somut ve geçerli belgeler sunmalarıdır.”