Berlin: İran’la görüşüyoruz ama Snapback seçeneği masada

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran’la yürütülen nükleer müzakereler hakkında konuştu ve “snapback” mekanizmasının hâlâ geçerli bir baskı aracı olduğunu söyledi.

Almanya’nın amacı, Avrupa ortaklarıyla birlikte nükleer sorunu diplomatik yollarla çözmek ve İran, ABD ve İsrail arasındaki askerî gerilimin büyümesini önlemek.

Wadephul, bir Avrupa medya kuruluşuna verdiği röportajda, “Şu anda İran’la müzakere etmek için görüşmeler yürütüyoruz. Evet, bu aslında ‘müzakere için müzakere’ ama amacımız askerî gerilim olmadan diplomatik çözüme ulaşmak,” dedi.

İsrail’in 23 Haziran’da İran topraklarına saldırmasının ardından, ABD de 2 Temmuz’da İran’ın Natanz, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislerine saldırı emri verdi. İran buna “Gerçek Vaat 3” ve “Fetih Müjdesi” operasyonlarıyla askerî karşılık verdi.

İran bu saldırıları, ABD-İsrail ittifakının diplomasiye ihanet ettiğini belirterek kınadı. Tahran, çözümün askerî değil, sadece diplomatik olabileceğini yineledi. Ancak gelecekteki müzakerelere dönüş için Washington’dan saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti ve tazminat talep ediyor.

Avrupa’nın Baskısı ve Snapback Mekanizması

Almanya, Fransa ve İngiltere (Avrupa üçlüsü), İran’a Ağustos ayı sonuna kadar nükleer, füze ve bölgesel faaliyetlerle ilgili kapsamlı bir anlaşmaya varması için süre verdi. Aksi takdirde, BM yaptırımlarını geri getiren “snapback” mekanizmasını devreye sokacaklarını açıkladılar. Bu mekanizma, BMGK’nin 2231 sayılı kararı ve nükleer anlaşmanın 36. ve 37. maddelerine dayanıyor.

Wadephul ayrıca, İran’ın uzun menzilli füze programının da Avrupa’yı tehdit ettiğini söyleyerek, bu konunun da masada olduğunu vurguladı. “Bu tehdit sadece İsrail için değil, Avrupa için de geçerlidir. Bu nedenle müzakerelerin başarısız olma ihtimaline rağmen her yolu denemek zorundayız,” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı da benzer şekilde İran’ın nükleer, füze ve bölgesel faaliyetlerini kapsayan daha geniş bir anlaşma yapılmasını savundu.

İran ise, füze programının milli savunma stratejisinin parçası olduğunu ve bu konuda müzakere etmeyeceğini defalarca belirtti.