İran ve BAE dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu telefon görüşmesinde, iki bakan siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ikili ilişkileri değerlendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarafların ortak ilgi duyduğu alanlarda geliştirilmesi için mevcut ve potansiyel tüm imkânların kullanılmasının önemine vurgu yaptılar.

Görüşmede ayrıca, özellikle işgal altındaki Filistin’in durumu olmak üzere son bölgesel gelişmeler de ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve hukuk tanımazlığına olan bağımlılığına dikkat çekerek, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik Siyonist rejimin komplolarına karşı tüm bölge ülkelerinin uyanık olması gerektiğinin altını çizdi.