  1. Toplum
12 Ağu 2025 16:09

Antalya'nın ormanları yanıyor!

Antalya'nın ormanları yanıyor!

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan hızla müdahale ediyor.

Bakan Yumaklı kontrol altına alınan illeri duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Alevlere karşı yeşil vatanı savunmayı aralıksız sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

News ID 1929411

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler