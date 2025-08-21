Ermenistan İran'ın sıvılaştırılmış gazına talip oldu

Rus medyasına göre Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, ülkesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için İran'dan sıvılaştırılmış gaz ithal etmek istediklerini duyurdu.

Ermeni bakan, "İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ile görüştüm ve kendisinden sıvılaştırılmış gaz kotası vermesini talep ettim" dedi.

Ermenistan'daki akaryakıt istasyonlarında LPG fiyatı haziran ayından bu yana 1,5 kat arttı.

İran ile Ermenistan, 2004 yılında doğalgaz ve elektrik takasına ilişkin 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca, İran'dan Ermenistan'a doğalgaz ihracatı yapılırken, karşılığında İran, Ermenistan'dan elektrik enerjisi ithal ediyor.