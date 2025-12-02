Pakistan'da yerel yetkilinin aracına saldırı: 4 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde yerel yetkilinin aracına ateş açıldı.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti

Pakistan medyası, ülkenin kuzeybatısında bir hükümet yöneticisini taşıyan araca şüpheli militanların pusu kurduğunu ve yöneticiyle birlikte iki koruma görevlisinin ve yoldan geçen birinin öldüğünü bildirdi.

Suikast sonucu hayatını kaybeden yerel yetkilinin Afganistan sınırına yakın Miran Şah'ta görev yapan Şah Veli olduğu belirtildi.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.