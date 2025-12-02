Belçika polisi, Avrupa Dış Eylem Servisi ve Avrupa Koleji’ne yönelik eş zamanlı operasyonla AB fonlarının kötüye kullanıldığı şüphesini soruşturuyor.

Tanıkların anlatımına göre sivil giyimli yaklaşık 10 polis memuru, EEAS genel merkezine girerek arama yaptı. Belgeler, dijital kayıtlar ve mali dosyalar polis tarafından incelenmek üzere toplandı.

Brüksel ve Brugge’de eş zamanlı yapılan baskınlarda polis üç kişiyi gözaltına alarak sorguya aldı. Sorgunun ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk ve çıkar çatışması şüphesi üzerine yapıldığı aktarıldı.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, hem EEAS hem de Avrupa Koleji’nin 2021 ve 2022 yıllarında AB kamu parasını uygunsuz şekilde kullanmış olabileceği şüphesiyle cezai soruşturma başlatıldığını doğruladı.

1949 yılında Belçika’nın Brugge kentinde kurulan Avrupa Koleji, AB’ye diplomat ve üst düzey bürokrat yetiştiren en prestijli yüksek lisans kurumu olarak biliniyor.

Mezunları arasında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üye devlet hükümetlerinde görev yapan çok sayıda üst düzey isim bulunuyor. Kolej, uzun yıllardır “AB’nin diplomat okulu” olarak anılıyor.

Eski AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tutuklandı

Hem Avrupa Koleji’nin hem de AB Diplomatik Akademisi’nin başında bulunan Federica Mogherini'nin (eski AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi) Belçika polisi tarafından tutuklandığı belirtildi.