Trump 2026 Dünya Kupası kura çekim törenine katılacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimine katılacağı belirtildi.

Dünya Kupası kura çekimi 5 Aralık’ta başkent Washington’daki Kennedy Center’da yapılacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.

İran Dünya Kupası’na katılacak mı?

İran Futbol Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı heyet üyelerine vize vermemesi nedeniyle Washington'da yapılacak Dünya Kupası finalleri kura çekimine katılmama kararı almıştı.

Washington'un tutumuna tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin vize vermemesini “hukuka aykırı bir eylem” olarak değerlendirdi.