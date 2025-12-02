Hamas'tan Batı Şeria'daki direniş eylemine ilişkin açıklama

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Ramallah'ın kuzeyindeki köylere ait araziler üzerine inşa edilen Atiret yerleşiminde gerçekleştirilen kahramanca eylemin, işgalcilerin işlediği suçlara karşı doğal bir yanıttır." denildi.

Açıklamada, bu eylemin askeri saldırılar, cinayetler, günlük tutuklamalar ve yargısız infazlar yoluyla halkımızın iradesini kırma girişimlerinin boşuna olduğuna dair açık bir mesaj olduğu kaydedildi.

El-Halil ve Ramallah'ta art arda gerçekleştirilen Siyonist karşıtı operasyonları, işgalcilerin Filistin halkına yönelik baskılarının başarısızlığının bir göstergesi olarak değerlendiren Hamas, Batı Şeria'daki tüm Filistinlileri temel haklarını savunmaya ve düşmana karşı her türlü direnişi yoğunlaştırmaya çağırdı.

İslami Cihad Hareketi de, son saatlerde El-Halil ve Ramallah çevresinde gerçekleşen eylemleri "işgalci saldırılarına karşı meşru tepki" olarak nitelendirdi ve uluslararası sessizliğin siyonist rejimi cesaretlendirdiğini vurguladı.

Batı Şeria'da art arda direniş eylemleri

Bu sabah, Ramallah’ın kuzeyindeki “Atiret” yahudi yerleşim merkezi yakınlarında bıçakla yapılan eylemde 2 işgalci yaralandı.

El-Halil'in güneyinde, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Kiryat Arba yerleşimi yakınlarında düzenlenen araçlı eylemde bir işgalci kadın asker yaralanmıştı.