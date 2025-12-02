Azerbaycan, Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı'na katıldı

Doğu Akdeniz-2025 Fiili Davet Tatbikatı, 22 Kasım-3 Aralık 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edildi.

Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun önderliğinde yürütüldü. Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurların yanı sıra ABD, Pakistan ve Azerbaycan ile NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 fiilî olarak yer aldı.

Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Endonezya, Gabon, Katar, Kuveyt, Mısır, Peru ve Suudi Arabistan’dan gelen gözlemciler tatbikatı sahadan takip etti.