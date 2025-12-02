12 günlük savaşın ardından İran'da en büyük tatbikat düzenleniyor

Bu sabah, Sahand 2025 terörle mücadele tatbikatı basın toplantısında, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Harekat Yardımcısı Tuğgeneral Veli Madeni önemli açıklamalarda bulundu. Madeni, İran’ın Şehit Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan’ın çabalarıyla iki yıl önce Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin, iki yıl sonra Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde ortak bir terörle mücadele tatbikatı düzenlemekten gurur duyduğunu belirtti.

Tuğgeneral Madeni, bir yıl önce tatbikatın operasyonel planını Şanghay İşbirliği Örgütü Terörle Mücadele Komitesi’ne sunduklarını ve özel incelemelerin ardından Özbekistan’da beş gün içinde onay aldıklarını, 1404 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü Terörle Mücadele Komitesi Sekreteri’nin koordinasyon amacıyla İran’a geleceğini söyledi.

İranlı komutan şöyle devam etti:

Tatbikata Belarus, İran, Hindistan, Çin, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan katılacakken, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Irak ise konuk olarak yer alacak. Ayrıca, üye ülkelerin üst düzey güvenlik ve askeri yetkililerinin yanı sıra 20 güvenlik görevlisi, 60 genelkurmay başkanı ve 40 harekat birliği komutanı da tatbikatta hazır bulunacak.

Sahand 2025 tatbikatının komutanı, tatbikatın süresinin beş gün olduğunu, ana aşamanın bugün başlayacağını ve üç gün süreceğini belirtti.

İranlı askeri yetkili ayrıca "Bugün ve yarın personel faaliyetleri ve savaş oyunları düzenlenecek, tatbikatın ana günü ise 12 Gün Savaşı şehitlerinin aileleri ile üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunulacak ve ardından özel kuvvetlerin tüm uzmanlık alanlarının bir araya getirileceği tatbikatın sıcak aşaması uygulanacak. Tatbikatın beş aşamasının tamamında gerçek mühimmat kullanılacak." dedi.

İranlı komutan, bu tatbikatın 12 Gün Savaşı’ndan sonra gerçekleştiğini ve bu nedenle büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Sahand 2025 tatbikatı, İran topraklarında düzenlenen ilk saha operasyon tatbikatıdır. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, saha deneyimlerini göz önünde bulundurarak bu tatbikatı yapmaktan gurur duymaktadır. İran Devrim Muhafızları Ordusu, dünyada terörle mücadelenin mimarı olarak tanınmakta ve terörle mücadele alanında diğer ülkelerle her zaman iş birliğine hazırdır,” ifadesini kullandı.