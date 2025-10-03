İran yemekleri Türkiye'de tanıtıldı (+foto)

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Van'ın yanı sıra İran, Irak, Adana, Adıyaman, Aydın, Diyarbakır, Malatya, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Siirt ve Çankırı'dan 84 firma katıldı.