  1. Kültür
3 Eki 2025 16:00

İran yemekleri Türkiye'de tanıtıldı (+foto)

İran yemekleri Türkiye'de tanıtıldı (+foto)

Van’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nda İran yemekleri tanıtıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Van'ın yanı sıra İran, Irak, Adana, Adıyaman, Aydın, Diyarbakır, Malatya, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Siirt ve Çankırı'dan 84 firma katıldı.

İran yemekleri Türkiye'de tanıtıldı (+foto)

İran yemekleri Türkiye'de tanıtıldı (+foto)

İran yemekleri Türkiye'de tanıtıldı (+foto)

News ID 1930961

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler