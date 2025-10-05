Bazı komşu ülkeler 12 günlük savaş sırasında hava sahasını düşmana açtı

İran Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, İran’ın 15 ülkeyle toplam 8 bin 755 kilometre kara ve deniz sınırına sahip olduğunu belirterek, “İran, komşu ülke sayısı bakımından, Rusya ve Çin’den sonra dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Sınır muhafızları olarak, yasaların bize verdiği görev gereği sınır bölgelerinde yaşayan halkın haklarını korumakla yükümlüyüz ve bu hakları titizlikle takip etmeyi kendimize görev biliyoruz” dedi.

Halkın sınır güvenliğindeki önemine değinen General Guderzi, “Bizim sınır bölgelerinde yaşayan halkımız sabırlı, sadık ve vefakârdır. Onlar bu toprakların gerçek sahipleridir. Ekonomik faaliyetleri, hayvancılık ve tarım çalışmalarıyla kalıcı güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Halkın katılımı olmadan sürdürülebilir bir güvenlik mümkün değildir” ifadesini kullandı.

General Guderzi, 12 günlük savunma savaşı döneminde sınır muhafızlarının rolüne de dikkat çekerek şunları söyledi:

“12 günlük dayatılmış savaşta, ilk şehitler ve gaziler, özellikle sınır muhafızları olmak üzere güvenlik güçlerimizdendi. Sınırların güvenliği ve yasa dışı geçişlerin engellenmesi, sınır muhafızlarının asli görevidir ve bu görev bugün tam bir kararlılıkla ve yüksek bir dikkatle yerine getirilmektedir”

Sınır Muhafızları Komutanı General Guderzi, bölgesel gelişmelere değinerek, “12 günlük savaş sırasında maalesef bazı komşularımız, düşman güçlerin insansız hava araçları, füzeleri ve mini hava araçlarını kendi hava sahalarında uçurmasına izin verdiler. Bu durumları belgeleyip resmi olarak itirazlarımızı ilettik. Komşularımız, çocuk katili ve suçlu Siyonist rejimin kendi topraklarını veya hava sahalarını İran’a karşı kullanmasına izin vermemelidir” ifadelerinde bulundu.