İslami Cihad heyeti, Mısır'daki Gazze görüşmelerine katılıyor

İslami Cihad Hareketi'nden bir kaynak, İslami Cihad ve Halk Cephesi'nden heyetlerin Mısır’ın Şarm El Şeyh kentindeki Gazze görüşmelerine katılacağını duyurdu.

Şarm El Şeyh'te Gazze müzakereleri: Hamas'tan açıklama geldi

Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın medya danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da Siyonist İsrail ile süren dolaylı müzakerelerde, Hamas heyetinin anlaşmanın tamamlanması için gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergilediğini belirtti.

Açıklamada, arabulucuların ateşkesin uygulanmasına engel teşkil eden tüm sorunları çözmek için yoğun çaba gösterdiği ve taraflar arasında iyimser bir atmosferin hakim olduğu kaydedildi.

Müzakerelerde saldırıların sona erdirilmesi, işgalci İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takası mekanizmaları üzerinde durulduğu kaydedilen açıklamada, serbest bırakılacak rehinelerin listelerinin, üzerinde anlaşmaya varılan kriter ve sayılara göre karşılıklı olarak paylaşıldığı ifade edildi. Açıklamada dolaylı görüşmelerin, tüm taraflar ve arabulucuların katılımıyla bugün de devam ettiği bildirildi.