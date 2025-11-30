Yemen güçleri: Ülkemize uzanan eli keseceğiz

Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Hasan el-Medeni, Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin halkının meşru savunma hakkı karşısında sessiz kalmayacağı ifade edilen mesajda, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ülke egemenliğini ve halkını düşmanlarına karşı tüm gücüyle savunmaya hazırdır ve topraklarımıza uzanan eli keseceğiz" ifadesine yer verildi.

Öte yandan Yemen Devrim Lideri Abdülmelik el-Husi, "30 Kasım Bağımsızlık Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, İngiltere’nin Yemen’deki 128 yıllık işgal dönemi boyunca ağır suçlar işlediğini, Batı’nın özellikle ABD ve İngiltere’nin bugün Siyonist rejimi destekleyerek bölgeyi “Büyük İsrail” planına göre şekillendirmeye çalıştığını belirtti.

Yemen'de "30 Kasım Bağımsızlık Günü"

Bölgeyi işgal eden ve 1967'ye kadar Yemen'i güney ve Hadramut bölgesinde küçük sultanlıklarla yöneten İngiltere, 30 Kasım 1967'de ülkeyi terk etmişti. Bunun ardından ülke 1990'lı yıllardaki birleşmeye kadar Kuzey ile Güney Yemen adı altında 2 ülke olarak yönetilmişti.