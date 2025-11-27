Savaş Uçakları ve Sahte Haberler: Düşmanın Stratejisi ve İran’ın Profesyonel Yanıtı

Mehr Haber Ajansı: Siyonist rejim ve ABD bağlantılı İbranice kanallar, Twitter botları ve psikolojik harp odaları, 24 saat boyunca “Tahran’a hava saldırısı” feryadı koparırken, başkentin semalarında yalnızca kendi savaş uçaklarının sesi yankılandı. Bu ses, İran halkına güven verirken, düşmanlar içinse bir kâbus haline geldi. Beklenildiği gibi, “vahşet” yaratması hedeflenen bu çok katmanlı psikolojik operasyon, nihayetinde başarısız oldu ve sadece İran’ın hava savunma gücünü gözler önüne serdi.

Sahte Bir Kriz Senaryosunun İki Perdesi

Geçen Salı akşamından Çarşamba öğleden sonrasına kadar, karmaşık ve tamamen koordine edilmiş bir senaryo, İbrani ve Batı merkezli medya ile sanal ortamda hayata geçirildi. Bu senaryonun nihai hedefi, İran toplumunda hassas bölgesel ve iç müzakerelerin eşiğinde ‘algısal güvensizlik’ yaratmaktı. Düşmanın amacı, İran halkının güvenini sarsmak ve toplumsal huzursuzluk oluşturmaktı.

Operasyon iki aşamada tasarlandı:

Birinci Aşama: Irak Semalarında Haber Bombardımanı (25 Aralık Gecesi)

İsrail ve Amerikan bayrakları taşıyan birkaç Twitter hesabı, "düzinelerce İsrail savaş uçağının Irak semalarına girdiğini ve İran sınırlarına yaklaştığını" iddia etti. Ancak gerçek şu ki, hiçbir resmi Irak, Amerikan veya uluslararası kaynak bu iddiayı doğrulamadı. Pentagon ve CENTCOM da bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla sessizliğini koruyor.

Irak semasında meydana gelen olay, bir saha operasyonu değil, savaş gölgesi yaratma, güvensizlik aşılama ve İran halkının kamuoyunu kışkırtma amacı güden bir psikolojik-medya senaryosudur. Yapılan incelemeler, hiçbir güvenilir bölgesel veya uluslararası kaynağın yeni bir hava operasyonunun gerçekleştiğini doğrulamadığını ve Irak ordusu ile bölgedeki güvenlik kaynaklarının da resmi bir rapor sunmadığını göstermektedir. Bu iddialar, yalnızca bazı İbrani dilindeki kanallarda ve daha önce sahte haberler yayımlamış olan bazı tanınmamış kaynaklarda yer almıştır; bu kaynakların temel amacı, yaklaşan bir tehdit algısı yaratmak ve toplumun psikolojik huzurunu bozmak olmuştur.

Düşmanın medya ekibi, İbrani dilindeki kaynaklardan gelen haberlerin yayımlanmasını içeriyordu ve bu durum, bu haberlerin İran kaynaklarından geldiği izlenimini vererek halk ile yerel medya arasında bir ikilik yaratmayı amaçlamıştır.

Ertesi sabah, Tahran’ın kuzey ve batı bölgelerinde savaş uçaklarının gürültüsü duyuldu. Hemen ardından, binlerce bot ve sahte hesap, halkta psikolojik güvensizlik yaratmak amacıyla haberler yayımlamaya başladı

Teknik ve resmi gerçekler:

İran Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yaptığı bir açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağının, günlük görevlerini yerine getirmek amacıyla Tahran semalarından geçtiğini duyurdu. Bu uçuş, İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri’ne ait diğer savaş uçaklarının uçuşlarıyla birlikte, İran semalarında sürekli güvenlik sağlamak için rutin ve geçmişte de uygulanan bir uygulamadır ve gelecekte de devam edecektir.” ifade etti

Gelişmiş Psikolojik Savaş; Düşmanın Kullandığı Taktiklerin Detaylı Açıklaması

Bu operasyon, düşmanın kullandığı aşağıdaki taktiklerden oluşan bir psikolojik savaştır:

Yapay Bağlantı Taktikleri

İki tamamen alakasız olay (İran’a yönelik sahte bombardıman iddiaları + İran Hava Kuvvetleri’nin rutin tatbikatı) kasıtlı olarak birbirine bağlanarak bir “koordineli saldırı hikayesi” oluşturulmuştur.

Bilgi Fırtınası Taktikleri

6 saatten kısa bir sürede, benzer etiketlerle (hashtag) çok sayıda tweet yayımlandı; bunların çoğu 50’den az takipçisi olan ve bir yıldan daha kısa sürede açılmış hesaplardan geldi (bu, botların belirgin bir işareti).

Yanlış Görselleştirme Taktikleri

Kendi iddialarını kanıtlamak için eski videoların yaygın bir şekilde kullanılması.

Güven Tahrip Taktikleri

Toplumda güvensizlik yaratmak amacıyla sahte mesajların ve yalan haberlerin yayımlanması, düşmanın psikolojik operasyonlarındaki bir diğer yöntemdir.

Stratejik Sessizlik; İran’ın En Güçlü Yanıtı

İran Silahlı Kuvvetleri, son ana kadar kasıtlı olarak sessiz kaldı; bu, korkudan değil, üç akıllıca sebepten dolayıdır:

Düşmanı “medya oksijeninden” mahrum bırakmak Bir dedikodunun “uluslararası sıcak haber” haline gelmesini engellemek Kesin bir özgüven sergilemek; kendine güvenen bir ülkenin, anlık açıklamalara ihtiyacı yoktur.

İran Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklaması yayımlandığında, düşmanın psikolojik savaşı iki saatten kısa bir sürede çöktü.