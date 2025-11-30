Tahran’dan Fidan’ın ziyaretine ilişkin detaylı açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugünkü Tahran ziyaretine değinerek, bu ziyaretin İran’ın komşularıyla yaptığı süreki istişarelerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Sözcü Bekayi, Hakan Fidan’ın bu ziyaret kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüşmenin yanı sıra İran’ın üst düzey yetkililerinden bazılarıyla da bir araya geleceğini belirtti.

Bekayi, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve önemli uluslararası konuların görüşmelerin gündeminde yer alacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu tür diplomatik temasların değişmeyen gündemine işaret ederek, bölgedeki endişe verici durumun özellikle Gazze ve Batı Şeria’daki devam eden soykırım ve ağır insan hakları ihlalleri ile İsrail rejiminin Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer bazı ülkelere yönelik saldırılarının ziyaret sırasında ele alınacak en önemli konulardan biri olacağını vurguladı.

Bu eylemlerin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu belirten Bekayi ayrıca, bölgedeki tüm ülkelerin bu tehditlere karşı kaygı duyduğunu ve İran’ın diplomatik çabalarıyla tüm insanlığı tehdit eden bu tehlikeye dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığını belirtti.