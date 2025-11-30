İran ve Pakistan arasında 4 milyon dolarlık ticaret anlaşması

Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Mudessir Tipo, yaptığı bir açıklamada İran’dan 12 kişilik bir ticaret heyetinin Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı 2025’e katıldığını belirtti.

Pakistan Büyükelçi, fuar süresince toplam 4 milyon doları aşkın ticari taahhüt içeren üç mutabakat zaptı imzalandı.

Büyükelçi ayrıca çeşitli sektörlerde başka mutabakat zaptlarının da nihai aşamaya geldiğini ifade etti.

Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi, İranlı iş insanlarının Karaçi Tarım Fuarı’na katılımının iki ülke özel sektörleri arasındaki etkileşimin derinleştiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.