Venezuela, ABD zorbalığına karşı İran desteğini takdir etti

Venezuela Dışişleri Bakanı İvan Gil Pinto, Pazar günü Telegram kanalında yayımladığı resmi açıklamada şöyle dedi:

"Bolivarcı Venezuela hükümeti ve Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro adına, İran İslam Cumhuriyeti’nin ABD’nin Venezuela hava sahasını kapatma yönündeki tek taraflı eylemini güçlü bir şekilde kınamasından ötürü en içten teşekkürlerimizi sunarız."

Venezuela’nın üst düzey diplomatı mesajına devamla şunları ekledi:

"İran’ın ulusal egemenlik ve Venezuela’nın toprak bütünlüğünü savunmadaki cesur ve kararlı tutumu, halkımızla derin bir uyum içindedir. Uluslararası hukukun temel normlarının ihlali ve uluslararası havacılık güvenliği ile korunmasına yönelik tehditler, bizi adalet, onur ve barış dolu bir dünya için ortak mücadelede birleştiren endişelerimizdir."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasını, uluslararası hukuk normları ve temel kurallarının özellikle uluslararası hava taşımacılığına ilişkin düzenlemelerin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve bu eylemi kınamıştı.