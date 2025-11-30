Erakçi: İran yakında Van’da başkonsolosluk açacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün İran’a ziyaret gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bu görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Erakçi açıklamasında, Türk mevkidaşı ve beraberindeki heyeti Tahran’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “İran ve Türkiye sadece iki komşu ülke değil, tarihi ve kültürel açıdan zengin ortaklıklara sahip iki dost ve kardeş ülkedir. Sınırlarımız uzun yıllardır barış ve dostluk sınırıdır” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi açıklamasının devamında, “Bugünkü görüşmelerde, iki ülke cumhurbaşkanlarının başkanlık edeceği 9. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının Tahran’da düzenlenmesine ilişkin hazırlıkları ele aldık. Umarız bu toplantı yakında gerçekleşir” ifadesini kullandı.

"Ticaretimiz artıyor ancak hedeflenen düzeyin gerisindedir"

Erakçi, “İki ülke arasındaki tüm kapasitelere özellikle ticari ve ekonomik alanlarda henüz tam olarak ulaşamadık. Bu eksikliği gidermek için çeşitli adımlar atmamız gerekiyor. Ticaretimiz artıyor ancak hedeflenen düzeyin gerisindedir” ifadelerinde bulundu.

Doğalgaz anlaşmasının uzatılması konusunda hazır olduklerını yeniden ilan ettiklerini belirten Erakçi, “Tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğumuzu dile getirdik ve tercihli ticaret anlaşması konusunda uzman düzeyinde müzakerelerin yapılmasını istedik” açıklamasını yaptı.

Çeşm-i Süreyya demiryolu bağlantısı ve Van’da başkonsolosluk açılması

Erakçi ayrıca "İki ülke arasında Çeşm-i Süreyya bölgesinde demiryolu bağlantısı konusunda taraflarca mutabakata varılmış olup, inşaatına en kısa sürede başlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Yakında İran’ın Van’da başkonsolosluk açacağını, bunun da iki ülke ilişkilerine yeni bir kapasite kazandıracağını duyuran Erakçi, bölgesel konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını belirterek, Filistin meselesi ve Gazze’deki katliamın durdurulması için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Siyonist rejim bölgenin istikrarsızlaştırılması için daha büyük planları olduğunu ifade eden bakan Erakçi, bölge ülkelerinin bu rejimin Suriye, Lübnan ve diğer ülkelerdeki saldırganlığına ve yayılmacılığına engel olması gerektiğine vurgu yaptı.

Terörizmin bölge için kara bir olgu olduğunu söyleyen Erakçi, “Tüm terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasını ve terörden arınmış bir bölgenin gerekliliğini vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, nükleer konu ve ABD’nin zalimce yaptırımları hakkında da istişarelerde bulunduklarını belirterek, “Snapback” meselesiyle ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını aktardı.

Erakçi ayrıca, iki ülke işbirliğinin yükselen bir ivmeyle devam edeceğine inandıklarını ifade etti.