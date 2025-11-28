İran'da geçen hafta: Öne çıkan iç ve dış gelişmeler

Geçtiğimiz hafta İran, politik, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan önemli olaylara sahne oldu. Bu olaylar ülkenin farklı bölgelerinde yaşanmış olsa da, birlikte İran'ın iç durumu ve dış ilişkilerindeki etkileşimleri hakkında net bir resim sunuyor.

Bu haftalık rapor, önemli gelişmeleri özetlemeyi ve İran'ın politika, ekonomi, kültür ve bölgesel konumunu etkileyen eğilimleri kısa, anlaşılır ve kesin bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda, geride bıraktığımız haftada İran'da yaşanan en önemli olayların bir özeti yer almaktadır.

İran heyetinin katılımıyla Londra'da İMO Konferansı gerçekleşti

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 34. oturumunun açılış töreni Londra'da, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkanı Said Resuli'nin başkanlığını yaptığı İran’ın üst düzey heyetinin katılımıyla düzenlendi.

ABD'nin İsrail'in İran'a saldırısındaki rolü takip ediliyor

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarındaki merkezi rolüne dikkat çekti. İrevani, Tahran'ın, ABD'nin eylemleri nedeniyle tüm hukuki yollarla hesap sorma ve tam tazminat talep etme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Pakistan’ı ziyaret etti

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, İran ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler üzerine görüşmelerde bulundu.

İran’ın güneydoğusunda terör çetesi çökertildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Birimi, Sistan ve Beluçistan eyaletinde aktif bir terörist grubun iki üyesinin tespit edilerek yakalandığını duyurdu. Operasyon, "Güvenlik Şehitler" tatbikatı sırasında gerçekleşti ve zanlılardan iki intihar yeleği ele geçirildi.

Tahran'da halk gönüllü güçleri tarafından tatbikat

Tahran'daki İmam Hüseyin Üniversitesi'nde, on binlerce halk gönüllü güçlerinin (Besic) katılımıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu tatbikat, Besic güçlerinin operasyonel kapasitesini sergiledi.

İran’ın kuzeybatısında büyük silah yükü ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Batı Azerbaycan eyaletinde, teröristlerin ülkeye yasa dışı şekilde sokmaya çalıştığı büyük bir silah yükünü ele geçirdi.

İran, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatlarında 9’uncu oldu

İran Milli Takımı, 2025 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) dokuzuncu oldu.

300 isimsiz şehidin cenaze töreni

Pazartesi sabahı İran halkı, İran-Irak savaşının ardından yıllar sonra bulunan 300 şehidin cenaze törenine katıldı. Bu şehitlerin kalıntıları, Irak'ın İran'a saldırılarının bitiminden yıllar sonra yapılan kazılarda bulunmuştu.