UAEA’nin İran karşıtı kararı hukuki değer taşıyor mu? İranlı yetkili anlattı:

İngiltere، Fransa, Almanya ve ABD gibi Batılı ülkeler tarafından sunulan İran karşıtı tasarı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun Perşembe günkü toplantısında oybirliği olmadan kabul edildi.

Bu karar 19 evet, 12 çekimser ve 3 hayır oyu ile kabul edildi. Ardından İran, Rusya, Belarus, Çin, Küba, Nikaragua, Venezuela ve Zimbabve UAEA Yönetim Kurulu toplantısında ortak bir bildiri yayımlayarak ABD ve Siyonist rejimin İran’ın denetim altındaki nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ve yeni İran karşıtı bir karar çıkarma girişimlerini kınadı; ayrıca üye ülkelere İran’ın barışçıl nükleer programı konusunda siyasi tutuma karşı durma çağrısı yaptı.

Karar Batı-İbrani ekseninin baskısıyla alındı

İran Dışişleri Bakanlığı Yasalar ve Parlamento İşleri Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, UAEA Yönetim Kurulu’nca kabul edilen İran karşıtı kararın ardından İSNA’ya yaptığı açıklamada, “Bu bildiri, Batı-İbrani ekseninin baskısı altında ve İran’ın ajans ile sürdürdüğü sürekli işbirliği dikkate alınmadan çıkarılmıştır ve yine İran’ı yükümlülüklerine uymamakla suçlamaktadır” dedi.

Nuşabadi açıklamasının devamında, “Ne yazık ki bu İran karşıtı bildiride ABD ve Siyonist rejimin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılarına hiçbir şekilde değinilmemiştir. Oysa bu tesisler sürekli olarak ajans denetçileri tarafından denetlenmektedir” ifadesini kullandı.

Karar hukuki değerden yoksun ve bağlayıcı değildir

Söz konusu kararın hukuki bir değer taşımadığını ve bağlayıcılığı olmadığını belirten Nuşabadi açıklamasını şöyle sürdürdü:

“UAEA Yönetim Kurulu bu adımıyla İran’ın iyi niyetine, olumlu ve yapıcı etkileşimlerine kayıtsız kaldığını gösterdi; ajans’ın itibarı ve bağımsızlığı zedelendi ve ajans ile İran arasındaki işbirliği sürecinin sekteye uğramasına neden oldu. Bu nedenle, Kahire Anlaşması’nın sona erdiği ve geçersiz olduğu yönündeki Dışişleri Bakanlığı’nın resmi mektubu, üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki siyasi tutumlarının kaçınılmaz sonucudur.”

Dışişleri Bakanlığı Yasalar ve Parlamento İşleri Genel Müdürü, ayrıca, “İran yetkilileri, üç Avrupa ülkesi ile ABD’nin siyasi, yıkıcı ve düşmanca yaklaşımına karşı sessiz kalmayacaklarını ve karşılık vereceklerini önceden defalarca uyarmışlardı” dedi.