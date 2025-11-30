İran'dan ABD'ye "vize" tepkisi

İran Futbol Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı heyet üyelerine vize vermemesi nedeniyle Washington'da yapılacak Dünya Kupası finalleri kura çekimine katılmama kararı almıştı.

Washington'un tutumuna tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin vize vermemesini “hukuka aykırı bir eylem” olarak değerlendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra finallere katılmaya hak kazanan 39 ülke ile play-off turunda mücadele edecek ülkelerin yer alacağı kura çekimi, 5 Aralık 2025 Cuma günü Washington DC'deki F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.