Erakçi’den Sri Lanka'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Sri Lanka’da sel ve toprak kayması nedeniyle bazı vatandaşların yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle Sri Lanka Dışişleri Bakanı Wijitha Herath’a gönderdiği mesajda taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Erakçi, bu mesajında yaşanan üzücü olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, İran hükümeti ve halkının Sri Lanka hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve huzur, yaralılara ise acil şifa diledi.