OPEC’ten eylül raporu: İran petrol üretiminde kaçıncı sırada?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, Eylül'de önceki aya göre 524 bin varil artarak 28 milyon 440 bin varile yükseldi.

Örgütü'nün aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da gerçekleşti.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 248 bin varil artışla 9 milyon 961 bin varile çıktı.

İran ham petrol üretiminde kaçıncı sırada?

İran günlük 3 milyon 250 bin varil üretim ile Irak ve BAE’nin ardından dördüncü sırada yer aldı.

Aynı dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi ise 630 bin varil artarak 43 milyon 46 bin varil olarak kayıtlara geçti.