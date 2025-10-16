  1. Ekonomi
16 Eki 2025 09:23

İran’da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 109 bin 580 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 108 bin 890 tümen olarak kayıtlara geçmişti.

