İran’da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.
Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 109 bin 580 seviyelerinde işlem gördü.
Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 108 bin 890 tümen olarak kayıtlara geçmişti.
