Türkiye'nin Rus gazı alımının sona ereceği iddiasını yalanlandı

Trükiye İletişim Başkanlığı yayınladıı bir açıklamada "Bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu şeklinde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür." ifadesini kulannıdı.

Açıklamanın diğer bölümleri şu şekilde:

Türkiye, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biridir. Ne bugün ne de yaklaşan kış dönemine ilişkin herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riski söz konusu değildir. 

Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan doğal gaz tedariki ise ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bununla birlikte Türkiye’nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir.

Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmî açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.

Ne olmuştu

Geçen gün bazı Türk medya kuruluşlarında "ABD'nin Rus enerjisi alma baskısı nedeniyle Türkiye, daha pahalı ABD doğalgazına yöneliyor" şeklinde haberler yayınlanmıştı. 

