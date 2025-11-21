İran: UAEA Yönetim Kurulu'nun kararı yasadışı

İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nda kabul edilen son İran karşıtı karara tepki gösterdi.

Açıklamada, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin üye ülkelere uyguladığı baskılar sonucu UAEA Yönetim Kurulu'nun kararı "yasadışı ve haksız" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylem, Batı tarafının sorumsuz yaklaşımlarının ve kurumu İran'a baskı aracı olarak kullanmakta ısrar ettiklerinin bir başka açık göstergesidir.

Söz konusu karar Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf devletlerin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı gösterilmesini de içeren temel ilkelerini ihlal etmekte ve uranyum zenginleştirmenin askıya alınması yönündeki eski BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan yasadışı talepleri yinelemektedir.

Yasal olarak, UAEA Yönetim Kurulu'nun süresi dolmuş BM Güvenlik Konseyi kararlarını yeniden yürürlüğe koyma yetkisi bulunmamaktadır. Üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin kurula böyle bir yetki verme hamlesi, UAEA'nın prosedür ve düzenlemelerine karşı kötü niyetlerinin ve sorumsuz davranışlarının açık bir göstergesidir."

Dışişleri Bakanlığı, UAEA Yönetim Kurulu'nda kabul edilen kararın içeriğinin ABD'nin zorbalığını ve üç Avrupa ülkesinin aldatıcı davranışlarını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Batı’nın dayattığı siyasi karar kabul edildi

UAEA Yönetim Kurulu, Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin dayattığı İran karşıtı, siyasi ve bağlayıcı olmayan tasarıyı kabul etti. Karar, İran’ın Ajans’la yürüttüğü şeffaf iş birliğini yok sayarken, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırılarına hiç değinmedi. İranlı yetkililer, bu adımın Ajans’ın bağımsızlığını zedelediğini belirterek, kararın ardından Ajans ile ilişkilerin köklü biçimde gözden geçirileceğini duyurdu.