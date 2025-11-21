Pakistan'da şiddetli patlama (+video)

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki sanayi kenti Faisalabad bu sabah saatlerinde büyük bir faciaya sahne oldu. Yerel saatle 05.30’da bir kimya fabrikasında buhar kazanının patlamasıyla meydana gelen olayda hem fabrika hem de çevresindeki yerleşim alanları feci şekilde etkilendi.

En az 12 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynakların aktardığına göre patlamanın ardından tesis bir anda alev topuna dönerken, yangın kısa sürede fabrikayı tamamen sardı.

Polis kaynakları, olayda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölen ve yaralananların büyük bölümünün fabrikanın hemen yanındaki evlerde yaşayan siviller olduğu bildirildi.

Evler çöktü

Patlamanın şiddeti o kadar büyük oldu ki çevredeki çok sayıda evin duvarları ve çatıları çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, kurtarma ekipleri bölgede zamana karşı yarışıyor. Güvenlik yetkilileri, “Birçok kişi hala içeride mahsur olabilir” uyarısında bulundu.

Durumu ağır yaralılar var

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastane yetkilileri, çok sayıda kişinin durumunun kritik olduğunu, can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtiyor.