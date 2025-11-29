  1. Toplum
İran ile Türkiye işbirliğiyle uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi

İran Yargısına göre, Tahran ile Ankara arasındaki başarılı adli işbirliği sonucu uluslararası bir uyuşturucu ağı çökertildi.

Kırşehir'de uyuşturucu paketlerini yuttuktan sonra hayatını kaybeden genç bir İran vatandaşının şüpheli ölümüyle ilgili davanın çözüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ortak işbirliği, uluslararası bir uyuşturucu ağının tespit edilip üyelerinin yakalanmasını ve suçlarının şok edici ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını sağladı” ifadesine yer verildi.

Uyuşturucu ağının diğer üyelerinin yakalanması için ortak çalışmalar devam ediyor.
 

